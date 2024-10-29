РБК: генерала Оглоблина арестовали после показаний его экс-начальника

Бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина арестовали после показаний другого задержанного генерала, его экс-начальника, бывшего руководителя Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба Вадима Шамарина.
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