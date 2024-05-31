Китайцы не ездят на машинах, которые продают нам... За одним исключением!

Китайские машины завоевывают Россию, но знаете ли вы, что это совсем не модели, что популярны в самом Китае? В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассказывает о том, как устроен китайский авторынок и автопром КНР.
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