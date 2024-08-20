МГПУ разработал регламент по использованию ИИ при написании дипломной работы

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разработал регламент по использованию искусственного интеллекта в выпускных квалификационных работах (ВКР) студентов, обучающихся по направлениям "Лингвистика" и "Педагогическое образование".
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