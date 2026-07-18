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Воронежские новости

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Под окнами дома в Железнодорожном районе Воронежа обнаружили тело женщины

Под окнами дома в Железнодорожном районе Воронежа обнаружили тело женщины

Сегодня, 18 июля, в Железнодорожном районе Воронежа обнаружили труп человека. По данным, предоставленным редакции «Воронежских новостей» пресс-службой регионального СУ СК, на улице Суворова погибла 32-летняя женщина.

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