Под окнами дома в Железнодорожном районе Воронежа обнаружили тело женщины

Сегодня, 18 июля, в Железнодорожном районе Воронежа обнаружили труп человека. По данным, предоставленным редакции «Воронежских новостей» пресс-службой регионального СУ СК, на улице Суворова погибла 32-летняя женщина.
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