Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 1 кварталИнформационно-аналитический отдел TeleTradeВ 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за 1 кварталИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .