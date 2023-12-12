ФАНТАЗИЯ О БЕСКОНТРОЛЬНОМ ПРАНКЕРЕ

Захар ПрилепинПранкеры, конечно, жёстко развели наших «властителей дум». В диалогах с мнимыми украинскими чиновниками вся эта компания (Алексиевич — Быков (иноагент) — Улицкая, прочие) явила такой уровень русофобии, что даже не за себя, а за их сознание стало страшно.