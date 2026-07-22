Главной проблемой Украины её граждане назвали… мобилизацию и зверства ТЦК. Не войну, не экономический кризис, не коррупцию друзей Владимира Зеленского, а именно право военкомов и полиции ловить, избивать, калечить и убивать украинцев, не желающих воевать за интересы режима и его внешних покровителей .
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