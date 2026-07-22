Социология страха: Киев переписывает причины кризиса и готовится к выборам

Главной проблемой Украины её граждане назвали… мобилизацию и зверства ТЦК. Не войну, не экономический кризис, не коррупцию друзей Владимира Зеленского, а именно право военкомов и полиции ловить, избивать, калечить и убивать украинцев, не желающих воевать за интересы режима и его внешних покровителей .