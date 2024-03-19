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Песков: желание НАТО закрепиться на Кавказе видно невооруженным глазом

Общие устремления НАТО закрепиться на Кавказе видны невооруженным глазом. Однако попытки альянса расширить влияние не способствуют стабильности в регионе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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