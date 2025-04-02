Маск назвал фейком утверждения о скором уменьшении своей политической роли

Предприниматель продолжит работать в американском правительстве Основатель Space X и куратор ведомства по повышению эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск назвал «фейковыми новостями» сообщения об уменьшении своей политической роли в скором времени.
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