Наступление у Донецка: армия России продолжает штурмовать фланги Авдеевки (КАРТА)

Российские войска давят от Водяного, Красногоровки и промузла на юге Авдеевки, есть продвижения. ► «Степовое — идут непрерывные штурмы как в самом селе, так и на его флангах, русские смогли продвинуться», — сообщают украинские военные аналитики.
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