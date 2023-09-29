МО России: военные делегации СНГ, включая Армению и Азербайджан, прибыли в Тулу

Министерство обороны России сообщило, что делегации восьми стран СНГ, в том числе Армении и Азербайджана, приехали в Тулу, где 29 сентября состоится заседание совета министров обороны государств СНГ, передает РИА Новости.
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