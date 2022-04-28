Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки службы скорой помощи

28 апреля, в День работника скорой помощи губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи, в ходе которого он рассказал о том, какие меры поддержки оказываются службе скорой помощи в регионе.
28 апреля, в День работника скорой помощи губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи, в ходе которого он рассказал о том, какие меры поддержки оказываются службе скорой помощи в регионе.
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