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Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки службы скорой помощи

Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки службы скорой помощи

 28 апреля, в День работника скорой помощи губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи, в ходе которого он рассказал о том, какие меры поддержки оказываются службе скорой помощи в регионе.

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