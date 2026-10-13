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Кэррик о 0:2 с «Атлетико»: «МЮ» оказался в непростом положении в самом начале, но потом втянулся в игру. Разочарован, что мы не извлекли большего из моментов, которые у нас были»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед »  Майкл Кэррик подвел итоги игры с « Атлетико » в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:2).

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