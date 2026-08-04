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Аргументы недели

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ФСБ: житель Крыма печатал на 3D-принтере детали для ударных дронов по заданию СБУ

ФСБ: житель Крыма печатал на 3D-принтере детали для ударных дронов по заданию СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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