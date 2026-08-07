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Фото с трёхмесячным Лео и молчание о браке: что скрывают Козловский и Акиньшина

Фото с трёхмесячным Лео и молчание о браке: что скрывают Козловский и Акиньшина

6 августа 2026 года Данила Козловский опубликовал в соцсетях фотографию — и новый повод вспомнить, как складывалась одна из самых закрытых историй российского шоу-бизнеса.

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