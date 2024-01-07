«Страхов у меня сейчас миллион»: Юлия Пересильд об успехе дочери Анны Пересильд

Старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна неожиданно прославилась на всю Россию вместе с другими молодыми актёрами сериала «Слово пацана», который вызвал настоящее помешательство среди подростков.
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