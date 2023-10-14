В Рязанской области полицейские и общественники рассказали школьникам о социальных и медицинских последствиях потребления наркотиков

При содействии члена Общественного совета при УМВД России по Рязанской области, главного врача областного клинического наркологического диспансера Натальи Емец в Шиловской школе № 2 сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» и представитель наркологического диспансера провели профилактическую лекцию для школьников в рамках антинаркотического месячника.