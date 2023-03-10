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За прошлый год в Забайкалье сильно снизилась смертность трёх групп населения

За прошлый год в Забайкалье сильно снизилась смертность трёх групп населения

В 2022 году в Забайкальском крае отмечают снижение детской, младенческой и материнской смертности. Об этом 10 марта рассказала глава регионального Минздрава Оксана Немакина в ходе отчета о деятельности ведомства - передаёт корреспондент ZAB.

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