За прошлый год в Забайкалье сильно снизилась смертность трёх групп населения

В 2022 году в Забайкальском крае отмечают снижение детской, младенческой и материнской смертности. Об этом 10 марта рассказала глава регионального Минздрава Оксана Немакина в ходе отчета о деятельности ведомства - передаёт корреспондент ZAB.
В 2022 году в Забайкальском крае отмечают снижение детской, младенческой и материнской смертности. Об этом 10 марта рассказала глава регионального Минздрава Оксана Немакина в ходе отчета о деятельности ведомства - передаёт корреспондент ZAB.
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