CBC News: тарифы США на сталь и алюминий для Канады могут достичь 50%

Global Look Press/Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency Американские тарифы на канадские сталь и алюминий могут составить не 25%, а 50%, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на чиновника из администрации Белого дома.
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