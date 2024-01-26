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ЭХО РАЙОНА

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Для волонтеров из Рязанского подготовили бесплатные курсы и тренинги

В феврале в Москве пройдут две бесплатные программы по развитию волонтерских компетенций. На него приглашают жителей Рязанского района,  которые хотят познакомиться с основами добровольчества или улучшить свои навыки в этой сфере.

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