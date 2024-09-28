Свыше 80 тыс. человек поучаствовали в Молодежном форуме «Наследие» за семь лет

Свыше 80 тысяч человек поучаствовали в Молодежном форуме «Наследие» за семь лет. Об этом в рамках пресс-подхода, организованного Информационным центром Правительства Москвы, рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
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