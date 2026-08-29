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Татар-информ

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Эксперт назвала условия для укрепления России среди крупнейших экономик

Эксперт назвала условия для укрепления России среди крупнейших экономик

Россия имеет хорошие возможности для укрепления своих позиций среди крупнейших экономик мира. Этому могут способствовать развитие технологий, увеличение объемов производства и рост доходов населения.

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