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В ритме любимых фильмов: чем запомнился концерт «Музыка большого кино» в особняке на Новой Басманной

В ритме любимых фильмов: чем запомнился концерт «Музыка большого кино» в особняке на Новой Басманной

В Москве прошел камерный концерт «Музыка большого кино» - вечер, в котором знакомые мелодии из любимых фильмов прозвучали в живом исполнении небольшого ансамбля.

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