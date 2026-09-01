В ритме любимых фильмов: чем запомнился концерт «Музыка большого кино» в особняке на Новой Басманной

В Москве прошел камерный концерт «Музыка большого кино» - вечер, в котором знакомые мелодии из любимых фильмов прозвучали в живом исполнении небольшого ансамбля.
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