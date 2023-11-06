15 фрагментов из переписок, которые вас рассмешат

Как легко познакомиться с девушкой в общественном месте? Как заставить дочь приходить домой пораньше? Как выйти сухим из воды, если натворил дел? На эти и другие вопросы помогут ответить забавные фрагменты из смс-диалогов, которыми люди поделились в сети.