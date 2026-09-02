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Перебои и очереди на АЗС в ряде регионов РФ. В Челябинской области увеличат поставки бензина

Перебои и очереди на АЗС в ряде регионов РФ. В Челябинской области увеличат поставки бензина

В Челябинской области власти добиваются увеличения поставок топлива на фоне перебоев с бензином и роста очередей на автозаправочных станциях.

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