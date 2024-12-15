В Перу возбудили дело против министра, оскорбившего умерших протестующих

Уголовное дело в отношении министра образования Перу Моргана Керо возбудила национальная прокуратура республики по обвинению в дискриминации после того, как он назвал «крысами» погибших в результате протестов против правительства Дины Болуарте.
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