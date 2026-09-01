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Три месяца неизвестности: в Украине разыскивают похищенного насельника Покровского монастыря в Лимане

В городе Лиман Донецкой области уже третий месяц отсутствует какая-либо информация о судьбе архимандрита Авакума, насельника мужского Покровского монастыря канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

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