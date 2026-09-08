Запад требует прекращения огня на Украине из-за успехов России на фронте. Об этом заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дисена.
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