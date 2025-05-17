Бывшего главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

Экс-глава ФБР США Джеймс Коми, в чьей публикации в соцсетях американские правоохранительные органы увидели призыв к убийству президента США Дональда Трампа, встречается с представителями секретной службы.
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