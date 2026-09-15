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ИА Регнум

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Вэнс спрогнозировал переход конфликта с Ираном в новую фазу

Вэнс спрогнозировал переход конфликта с Ираном в новую фазу

Конфликт США с Ираном может перейти в новую фазу. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. / Источник: (с) ИА Регнум«Мы не можем предсказывать будущее, но я думаю, что президент прав, говоря, что через пару месяцев все это вступит в совершенно иную фазу», — заявил Вэнс в интервью New York Post.

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