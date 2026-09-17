Илия Топурия обвинил Джастина Гэтжи в манипуляциях с перчатками

Боец ММА Илия Топурия, потерпевший первое поражение 14 июня в поединке с Джастином Гэтжи в Вашингтоне, обвинил соперника в манипуляциях с перчатками.
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