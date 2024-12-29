Шокирующее признание депутата о мигрантах

Вячеслав Дегтярев

да никто их не завозил - когда с 1989г. начали местные среднеазиаты гнобить русских - мы стали уезжать в россию - на свою родину - заводы у них стали без русскоязычных специалистов постепенно закрываться, восточники в основном занимались торговлей и на заводах их в то время т.е., при СССРе, работало примерно 5-10% от общих работников любого предприятия и монтажно-строительных организаций. на рынках основными покупателями русскоязычное население (уточнение - христиане), а некому было покупать - вот они со своим товаром и поехали в Россию, вспомните начало 1992г - никто их не завозил - они за нами поехали.... видя что россияне БУХАЮТ и ЛЮБЯТ ХАЛЯВУ потихонько водочкой стали спаивать населене особенно среднюю полосу т.е. ЦФО и особенно руководителей СПГ, далее подсаживали на наркоту и соответственно и платили мзду что бы их крышевали...... следом за ними поехали строители - всёмогущие строить и точно такая же история стала развиваться в стройкомплексе (русские спецы много что умели делать но как только получали зарплату - то по несколько дней бухали и не выходили на работу) - руководители строительных организаций ВЫНУЖДЕННО были больше использовать мигрантов (среди них в 90-х были отличные специалисты) но ещё это была дешёвая рабочая сила и работали они от рассвета до заката...... но постепенно вливаясь в наше общество стали повышать требования и постепенно привлекали своих родственников и знакомых из Азии приезжать в РФ на заработки (особенно молодёжь - которая видя отношение местного население к работе - не особо стремилась за копейки работать стали поднимать цены - хотя кроме как копать больше ничего не умели и не умеют по сей день да Русский язык не очень знают) а дальше - а что дальше - сами видите........ - ВЫВОД - МЫ САМИ ДО ЭТОГО ДОВЕЛИ - в 90-х - старались НАХАПАТЬ - кто сумел, что плохо лежит и в том числе и ваучеры....... ---- кроме нас и на сегодня возрастное - пенсионное население до этого само ДОВЕЛО и ПОЭТОМУ ВИНИТЬ НЕКОГО, а НАСЧЁТ Васильева и его "аналитического заключения" и обсуждать нечего - у него однобокое мнение потому что его общение по службе в основном базировалось не с нормальным гражданским населением страны, а с нарушителями закона и уголовными элементами ................☝️😎