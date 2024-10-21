В Петербурге на Московском проспекте появился новый благоустроенный сквер с солнечными часами

Он находится на территории бывшего грузового трамвайного парка имени Красуцкого В Адмиралтейском районе Петербурга на Московском проспекте, 83, появился новый благоустроенный сквер, сообщили сегодня в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина.
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