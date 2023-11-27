27 ноября в Тамбове отключат электричество на 30 улицах

В понедельник, 27 ноября, в Тамбове отключат электричество на тридцати улицах. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с ремонтными работами на объектах электроэнергетики, в трансформаторной подстанции, на воздушной линии и по опиловке деревьев.
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