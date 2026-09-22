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Саудовская Аравия остановила поставки нефти в Европу и Индию

Саудовская Аравия остановила поставки нефти в Европу и Индию

Саудовская Аравия приостановила поставки нефти в Европу, а об остановке отгрузок в Индию сообщают индийские СМИ.

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