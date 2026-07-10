Территория Героев...(213)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Доджиев НамурКомандир взвода, лейтенант Намур Доджиев, на одном из тактических направлений специальной военной операции выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.
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