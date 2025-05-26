В Митино во время обхода района главой управы обсудили вопросы благоустройства

24 мая глава управы А.С. Низамов совместно с общественными советниками, специалистами ГБУ «Московская безопасность» и неравнодушными жителями района обошли дворовые территории 3-го микрорайона Митино вдоль Пятницкого шоссе.
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