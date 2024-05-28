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Врачи перечислили главные факторы, сокращающие человеческую жизнь

Врачи перечислили главные факторы, сокращающие человеческую жизнь

Главной бедой современного общества медики считают лишний вес.По словам доктора Марка Гадзияна, бесконтрольный набор килограммов не обернется ничем хорошим, так как ожирение способствуют развитию диабета, проблем с сердцем и сосудами, варикоза, нарушенного обмена веществ и даже рака.

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