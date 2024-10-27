Экс-глава МО Британии Шэппс призвал Запад помочь Украине победить Россию

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева "помочь Украине победить Россию", поскольку в противном случае Запад испытает "глобальные последствия" в виде атаки Китая на Тайвань.
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