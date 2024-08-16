Войводина – Напредак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Сербии 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Войводина и Напредак в рамках Чемпионата Сербии по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на Городском стадионе Бачка-Топола Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.