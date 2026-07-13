Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту мошенничества в Челябинской области

В эфире передачи на федеральном телеканале сообщалось о противоправной деятельности международной преступной группы, участники которой вербуют российских моряков для незаконной перевозки мигрантов морским транспортом в ряд иностранных государств.
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