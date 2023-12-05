Посетивший выставку "Россия" на ВДНХ Владимир Путин исполнял желания и благодарил волонтёров

Глава государства принял участие во вручении международной премии #Мы вместе.В понедельник, 4 декабря, президент России Владимир путин впервые побывал на выставке "Россия-2023", которая ровно месяц назад открылась на ВДНХ.
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