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Посетивший выставку "Россия" на ВДНХ Владимир Путин исполнял желания и благодарил волонтёров

Посетивший выставку "Россия" на ВДНХ Владимир Путин исполнял желания и благодарил волонтёров

Глава государства принял участие во вручении международной премии #Мы вместе.В понедельник, 4 декабря, президент России Владимир путин впервые побывал на выставке "Россия-2023", которая ровно месяц назад открылась на ВДНХ.

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