Как знаки Зодиака наступают на грабли

Все мы дефилируем по этому садовому инвентарю, но у каждого знака с граблями свои взаимоотношения… Все мы дефилируем по этому садовому инвентарю, но у каждого знака с граблями свои взаимоотношения Овен Овен наступает на грабли каждый раз неожиданно для самого себя.