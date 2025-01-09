Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Нефтяники проигнорировали аукцион США на право бурения в арктическом заповеднике

Нефтяники проигнорировали аукцион США на право бурения в арктическом заповеднике

Нефтяные компании отказались участвовать в аукционе правительства США на право бурения в Арктическом национальном заповеднике дикой природы (ANWR), поскольку их интерес к региону, богатому нефтью, но сложному для разработки, ослабевает, сообщает с Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх