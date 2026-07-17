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Григорий Лепс назвал доход в 300 тысяч рублей чертой бедности для россиян

Григорий Лепс назвал доход в 300 тысяч рублей чертой бедности для россиян

Григорий Лепс удивился способности российских семей выживать на 200 тысяч рублей в месяц Российский музыкант Григорий Лепс выразил сочувствие соотечественникам, чьи ежемесячные семейные доходы составляют от 200 до 300 тысяч рублей.

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