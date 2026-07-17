Григорий Лепс назвал доход в 300 тысяч рублей чертой бедности для россиян

Григорий Лепс удивился способности российских семей выживать на 200 тысяч рублей в месяц Российский музыкант Григорий Лепс выразил сочувствие соотечественникам, чьи ежемесячные семейные доходы составляют от 200 до 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Спасибо за мечту»: Семенович и ее миллиардер устроили сказку во Флоренции за 1,7 млн рублей
- Русский Шварценеггер спустил $20 000 в ресторанах Беверли-Хиллз, но официантки его ненавидят
- 14-летняя дочь Пересильд и Учителя сделала неожиданное заявление о своей карьере: «Мне очень интересна эта профессия»
Свежие комментарии