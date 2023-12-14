Военнослужащему ВС России вынесли суровый приговор за дезертирство с кражей

12 лет колонии строго режима получил военнослужащий за дезертирство. Еще год ему добавили за кражу.За уклонение от воинской службы в период мобилизации Сахалинский гарнизонный военный суд назначил военному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.