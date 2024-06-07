В России всплеск автопродаж

Какие марки легковых машин выбирает российский покупатель и сколько он готов за них заплатить?За первые четыре месяца продажи новых легковых автомобилей в России составили почти полмиллиона штук, подсчитало издание Shopper’s.
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