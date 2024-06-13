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Мировое обозрение

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«Германия стала новой Венгрией». Немцы блокируют новый пакет санкций против России

«Германия стала новой Венгрией». Немцы блокируют новый пакет санкций против России

Информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило, что правительство Германии блокирует согласование нового пакета санкций Евросоюза против России, которые направлены на усиление контроля за обходом ограничительных мер, а также касаются экспорта российского сжиженного природного газа.

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