«Германия стала новой Венгрией». Немцы блокируют новый пакет санкций против России

Информационное агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе сообщило, что правительство Германии блокирует согласование нового пакета санкций Евросоюза против России, которые направлены на усиление контроля за обходом ограничительных мер, а также касаются экспорта российского сжиженного природного газа.