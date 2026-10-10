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Новости Липецка

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Госжилинспекция выявила нарушения в МКД на Коцаря в Липецке

Госжилинспекция выявила нарушения в МКД на Коцаря в Липецке

В подвале дома на улице Коцаря, 10 в Липецке нашли воду на полу и течь на трубопроводе системы холодного водоснабжения.

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