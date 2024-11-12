Онколог Покровский: ВПЧ и гепатит B способны вызывать рак

Онкологические опухоли не способны передаваться воздушно-капельным путем. Однако вирусы с легкостью так распространяются, а некоторые из них способны вызвать рак, рассказал доктор медицинских наук, онколог Вадим Покровский в беседе с «Лентой.
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